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Промышленный сектор России попал под очередные санкции Канады

Промышленный сектор России попал под очередные санкции Канады
Федеральное агентство новостей

Власти Канады ввели очередной пакет санкций в отношении России. Под рестрикции попали нефтегазовый, химический и промышленный секторы экономики.

Документ о введении санкций появился на сайте МИД Канады. Согласно ему, гражданам и компаниям запрещено предоставлять услуги России, которые касаются производства автомобилей, компьютеров и другой продукции.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в сообщении МИД.

Об этих санкциях ранее говорила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Глава ведомства утверждала, что при вступлении рестрикций в силу компаниям выделят 60 дней для завершения существующих контрактов.

канада промышленность санкции
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