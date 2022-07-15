Промышленный сектор России попал под очередные санкции Канады

Власти Канады ввели очередной пакет санкций в отношении России. Под рестрикции попали нефтегазовый, химический и промышленный секторы экономики.
Документ о введении санкций появился на сайте МИД Канады. Согласно ему, гражданам и компаниям запрещено предоставлять услуги России, которые касаются производства автомобилей, компьютеров и другой продукции.
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в сообщении МИД.
Об этих санкциях ранее говорила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Глава ведомства утверждала, что при вступлении рестрикций в силу компаниям выделят 60 дней для завершения существующих контрактов.