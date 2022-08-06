Промоутер Лавров сообщил, что концерты Кристины Орбакайте не пользуются большим спросом

Музыкальный продюсер Сергей Лавров объяснил невысокий спрос на концерты певицы Кристины Орбакайте.
Орбакайте планирует выступить в Сочи 10 августа. Однако билеты на ее концерты продаются слабо и до сих пор есть во всех ценовых категориях — от 2000 до 7000 рублей. Лавров объяснил нежелание публики послушать голос дочери народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
«Кристина, в отличие от других исполнителей, — очень стабильная артистка, — сказал промоутер в комментарии для PROZVEZD. — Она не собирает мега-аншлаги, но у нее есть определенное количество людей, которые с ней всегда были, есть и будут. Она собрала определенный костяк из поклонников, которые покупают билеты на ее концерты. Так что свои 30% зала Кристина собирает даже без рекламы».
Однако аншлаги у певицы все-таки бывают. Это зависит от организатора концерта, грамотной рекламы и профсоюзов.
У супруга матери Орбакайте Максима Галкина, напротив, с концертами все куда более удачно. Юморист собирает полные залы, правда не в России, а в Латвии и Израиле, пишет «Царьград».