Промоутер Лавров сообщил, что концерты Кристины Орбакайте не пользуются большим спросом

«Кристина, в отличие от других исполнителей, — очень стабильная артистка, — сказал промоутер в комментарии для PROZVEZD. — Она не собирает мега-аншлаги, но у нее есть определенное количество людей, которые с ней всегда были, есть и будут. Она собрала определенный костяк из поклонников, которые покупают билеты на ее концерты. Так что свои 30% зала Кристина собирает даже без рекламы».