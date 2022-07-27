Прокурор потребовал 4,5 года колонии для похитителя оборудования из самолета «Судного дня»

Напомним, что о воровстве стало известно в декабре прошлого года. Злоумышленник похитил 30 радиостанций. Преступник оставил следы обуви и частицы ДНК, что и позволило сформировать доказательную базу. У фигуранта были подельники, считают следователи. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.