Прокурор потребовал 4,5 года колонии для похитителя оборудования из самолета «Судного дня»

Обвиняемый в хищении авиационного оборудования из Ил-80 (самолета «Судного дня») может на 4,5 года лишиться свободы. Такой срок потребовал прокурор для жителя Таганрога, сообщило издание «Интерфакс».
Напомним, что о воровстве стало известно в декабре прошлого года. Злоумышленник похитил 30 радиостанций. Преступник оставил следы обуви и частицы ДНК, что и позволило сформировать доказательную базу. У фигуранта были подельники, считают следователи. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.
В Москве недавно задержали несколько мигрантов по подозрению в краже пожарного оборудования. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей, сообщило издание «Царьград».