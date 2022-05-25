Прокуратура требует устранить нарушения на трех станциях петербургского метрополитена

Сотрудники прокуратуры и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры Северной столицы выявили нарушения на станциях петербургского метро «Автово», «Нарвская» и «Балтийская» и потребовали устранить их.
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что ГУП «Петербургский метрополитен» не выполняет обязательств по содержанию здания «Дом Е.С. и М. Б. Трофимовых» и трех станций метро первой линии.
Незадолго до этого Арбитражный суд Московской области отказался признавать незначительными нарушения УК в содержании четырех домов в Люберцах, сообщало РИАМО