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Прокуратура РФ взяла на контроль смертельное ДТП с участием актрисы Анны Большовой

Прокуратура РФ взяла на контроль смертельное ДТП с участием актрисы Анны Большовой
Global Look Press | Ражден Гамезардашвили

Прокуратура РФ взяла на контроль ДТП с участием известной актрисы Анны Большовой, которое произошло в Калужской области. Отметим, что, по предварительным данным, артистка на своей машине насмерть сбила пешехода.

«Прокуратура области взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту ДТП в Жуковском районе, в результате которого погибла 31-летняя женщина», — заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, что по версии следствия, 14 октября водитель автомобиля Ауди Q3 совершил наезд на пешехода, который погиб.

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RusNewsToday24
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