Прокуратура РФ взяла на контроль смертельное ДТП с участием актрисы Анны Большовой

Прокуратура РФ взяла на контроль ДТП с участием известной актрисы Анны Большовой, которое произошло в Калужской области. Отметим, что, по предварительным данным, артистка на своей машине насмерть сбила пешехода.
«Прокуратура области взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту ДТП в Жуковском районе, в результате которого погибла 31-летняя женщина», — заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что по версии следствия, 14 октября водитель автомобиля Ауди Q3 совершил наезд на пешехода, который погиб.