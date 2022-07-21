Прокуратура разбирается в обстоятельствах пожара на Ленинском проспекте в Москве

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на крыше дома на Ленинском проспекте. Об этом в своем Telegram-канале сообщили в столичном ведомстве.
На месте происшествия находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Прокуратура контролирует соблюдение всех прав жильцов дома, говорится в сообщении.
«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома», – уточнили в московской прокуратуре.
Пожар произошел поздно вечером в доме №40 по Ленинскому проспекту. Из горящего здания эвакуировали около 400 человек, одного жильца спасли из лифта, сообщает RT. Пожар удалось локализовать на 1000 квадратных метров.