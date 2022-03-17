Прокуратура проводит проверку после отравления четверых человек угарным газом под Красноярском

Tino Plunert/ZB/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Tino Plunert/ZB/Global Look Press

Две малолетние девочки и двое молодых
людей попали в больницу после отравления угарным газом в Идринском районе Красноярского края. По
факту произошедшего местные правоохранители проводят проверку, сообщили в
региональной прокуратуре.

Трагедия
едва не произошла вечером в среду в частном доме села Идринское. Мужчины 27 и
18 лет, а также семилетняя и девятилетняя девочки отравились угарным газом,
предварительно, из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования —
закрытия задвижки.

«Прокуратура
края организовала проверку в связи с отравлением угарным газом четырех человек,
в том числе двух малолетних детей, в Идринском районе», — говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.

Состояние
пострадавших на данный момент выясняется. Семья пострадавших ранее не стояла на
учете в органах системы профилактики.

 
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