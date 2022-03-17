Прокуратура проводит проверку после отравления четверых человек угарным газом под Красноярском

Трагедия

едва не произошла вечером в среду в частном доме села Идринское. Мужчины 27 и

18 лет, а также семилетняя и девятилетняя девочки отравились угарным газом,

предварительно, из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования —

закрытия задвижки.