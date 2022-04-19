Прокуратура Приморья отменила решение о закрытии школы с одним учеником

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Решение о закрытии школы в приморском поселке Горный, куда
ходил лишь один ученик, было отменено. Об этом сообщила региональная
прокуратура.
Ведомство установило, что годом ранее глава Кировского
района решил ликвидировать школу незаконно. Он не инициировал обязательный
созыв комиссии, а второкласснику пришлось бы ходить в ближайшую школу за 31
километр, что превышает допустимое расстояние, передает РИА Новости.
«Прокурор района обратился в Кировский районный суд с
исковым заявлением, оспорив решение о ликвидации образовательного учреждения, с
требованием возложить на администрацию Кировского муниципального района
обязанности по организации образовательного процесса несовершеннолетнего в
школе поселка Горный», — говорится в сообщении.
Представитель прокуратуры добавил, что школу в скором
времени откроют заново. Ребенок до этого момента будет обучаться дома.
Теперь заявление на зачисление ребенка в первый класс можно подать дистанционно. Соответствующая услуга доступна для всех регионов России.