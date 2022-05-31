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Прокуратура Надыма запретила 17 сайтов с незаконными методами охоты

Прокуратура Надыма запретила 17 сайтов с незаконными методами охоты
pixabay.com

Надымская прокуратура запретила 17 браконьерских сайтов, авторы которых делились нелегальными способами охоты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Авторы материалов описывали способы незаконной ловли бобров, фазанов и рябчиков с использованием сетей, петель, снотворного и других приспособлений, сообщает сайт «Красный север».

Такие способы административно (нарушение правил охоты) или уголовно (незаконная охота, жестокое обращение с животными) наказуемы. В России также запрещено распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура Надыма направила в суд иски, которые были удовлетворены. По ее требованию все 17 браконьерских сайтов были заблокированы.  

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