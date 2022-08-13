Прокуратура Курской области добилась парковочного места для инвалида-колясочника

Инвалид-колясочник обратился в Курчатовскую межрайонную прокуратуру с жалобой. По его словам, у многоквартирного дома, где он проживает, не предусмотрено место для парковки инвалидов. Прокуратура провела проверку, все подтвердилось, к тому же у машино-места не оказалось доступа к пешеходному переходу и отсутствовал бордюрный пандус, сообщает «Курская правда».