Прокуратура Кировска отстояла квартиру для трех детей

В прокуратуре Кировска Мурманской области рассказали о своем вмешательстве с целью защиты прав трех детей на жилплощадь.
По данным пресс-службы ведомства, три ребенка в Кировске остались без попечения родителей, так как их мать и отца суд лишил родительских прав. При этом городской отдел опеки и попечительства не направил в территориальный орган Росреестра, в управляющую компанию и миграционный отдел полиции сведения о сохранности прав детей на жилое помещение, сообщает «Мурманский вестник».
Прокуратура обратила на это внимание. В результате принятых мер жилищные права детей через суд удалось защитить в полном объеме. Возможность совершения с жильем противоправных сделок с ним теперь исключается.