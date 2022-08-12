Прокуратура Кировска отстояла квартиру для трех детей

По данным пресс-службы ведомства, три ребенка в Кировске остались без попечения родителей, так как их мать и отца суд лишил родительских прав. При этом городской отдел опеки и попечительства не направил в территориальный орган Росреестра, в управляющую компанию и миграционный отдел полиции сведения о сохранности прав детей на жилое помещение, сообщает «Мурманский вестник».