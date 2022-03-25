Прокуратура допустила возможность поражения малазийского MH17 со стороны ВСУ

Катастрофа

Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года на востоке страны в

районе вооруженного конфликта между ВСУ и формированиями ДНР и ЛНР. Лайнер авиакомпании

Malaysia Airlines выполнял рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но спустя

2 часа и 49 минут после взлета потерпел крушение. Погибли 283 пассажира и 15

членов экипажа. Госдеп США возложил ответственность за трагедию на Россию. Президент

РФ Владимир Путин заявил, что сбившая малайзийский Boeing ракета не

принадлежала российским ВС.