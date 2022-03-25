Прокуратура допустила возможность поражения малазийского MH17 со стороны ВСУ

https://pixabay.com/ Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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https://pixabay.com/

Сбить MH17 было
технически возможно «Буком» со стороны ВСУ из  Зарощенского. С такой версией согласилась
прокуратура в рамках судебного заседания по делу авиакатастрофы малазийского
самолета в небе над Украиной.

Катастрофа
Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года на востоке страны в
районе вооруженного конфликта между ВСУ и формированиями ДНР и ЛНР. Лайнер авиакомпании
Malaysia Airlines выполнял рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, но спустя
2 часа и 49 минут после взлета потерпел крушение. Погибли 283 пассажира и 15
членов экипажа. Госдеп США возложил ответственность за трагедию на Россию. Президент
РФ Владимир Путин заявил, что сбившая малайзийский Boeing ракета не
принадлежала российским ВС.

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