Прокуратура добилась ремонта улиц в деревне Новгородской области

Прокурорская проверка улиц в деревне Горки Волотовского района принесла свои плоды.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили грубейшие нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деревне Горки. Так, дорожное полотно на улицах Центральная и Лесная имело изъяны, создававшие угрозы жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов, сообщает «Новгород.ру».
В связи с выявленными дефектами прокурора направила в суд исковое заявление, потребовав от местной администрации устранить недочеты. Суд поддержал эти претензии, после чего упомянутые улицы были отремонтированы.