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Прокуратура добилась ремонта улиц в деревне Новгородской области

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Global Look Press | Zamir Usmanov

Прокурорская проверка улиц в деревне Горки Волотовского района принесла свои плоды.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили грубейшие нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деревне Горки. Так, дорожное полотно на улицах Центральная и Лесная имело изъяны, создававшие угрозы жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов, сообщает «Новгород.ру».

В связи с выявленными дефектами прокурора направила в суд исковое заявление, потребовав от местной администрации устранить недочеты. Суд поддержал эти претензии, после чего упомянутые улицы были отремонтированы.

новгородская область прокуратура ремонт
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