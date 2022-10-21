Прокуратура добилась ремонта улиц в деревне Новгородской области

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили грубейшие нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деревне Горки. Так, дорожное полотно на улицах Центральная и Лесная имело изъяны, создававшие угрозы жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов, сообщает «Новгород.ру».