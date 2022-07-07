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«Проклятье Асада» коснулось премьер-министра Великобритании Джонсона

«Проклятье Асада» коснулось премьер-министра Великобритании Джонсона
Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в список жертв «проклятия Асада».  Об этом написало издание «ПолитРоссия».

Речь идет о многолетнем меме. Все политики, которые когда-либо призывали президента Сирии Башара Асада оставить пост, сами уходят в отставку. В соответствующий список попали 44-й президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хилари Клинтон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и другие.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон во время обращения к гражданам объявил об уходе с занимаемой должности. По его словам, несмотря на сложение полномочий, Лондон продолжит поддерживать Украину, информировал телеканал «Царьград».

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