Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в список жертв «проклятия Асада». Об этом написало издание «ПолитРоссия».
Речь идет о многолетнем меме. Все политики, которые когда-либо призывали президента Сирии Башара Асада оставить пост, сами уходят в отставку. В соответствующий список попали 44-й президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хилари Клинтон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и другие.
Ранее стало известно, что Борис Джонсон во время обращения к гражданам объявил об уходе с занимаемой должности. По его словам, несмотря на сложение полномочий, Лондон продолжит поддерживать Украину, информировал телеканал «Царьград».