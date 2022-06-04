Проклова озвучила подробности своих любовных похождений

«Могла себе позволить не быть одинокой и влюбляться в лучших мужчин моего времени. Ну, вот прям такая я. Почему все меня совращают, а я не устаю… Да неправда это! Я та еще затейница, могу позволить сделать так, а почему нет?» — высказалась актриса в документальном фильме «Марк Рудинштейн. Король компромата» в эфире телеканала ЦТВ.