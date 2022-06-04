Проклова озвучила подробности своих любовных похождений

Актриса Елена Проклова поделилась воспоминаниями о своей личной жизни. Она решила раскрыть подробности любовных похождений.
Покойный режиссер Марк Рудинштейн при жизни резко высказывался о Прокловой и говорил, что в молодости та не отличалась скромным поведением. Сама же знаменитость не стала это отрицать.
«Могла себе позволить не быть одинокой и влюбляться в лучших мужчин моего времени. Ну, вот прям такая я. Почему все меня совращают, а я не устаю… Да неправда это! Я та еще затейница, могу позволить сделать так, а почему нет?» — высказалась актриса в документальном фильме «Марк Рудинштейн. Король компромата» в эфире телеканала ЦТВ.
По словам артистки, у нее были романы с Андреем Мироновым, Михаем Волонтиром и Олегом Янковским. Последний едва не ушел от своей жены из-за Прокловой.