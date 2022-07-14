Прокат мультфильма «Базз Лайтер» запретили в Казахстане из-за пропаганды ЛГБТ

Американски мультфильм «Базз Лайтер» был запрещен к показу в Республике Казахстан. Поводом для этого стала пропаганда ЛГБТ.
Зрители Казахстана были возмущены кадрами, на которых в одном из эпизодов мультфильма поцеловались две женщины. После этого министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев заявил о приостановке проката картины.
Это не первый случай запрета анимационных лент в связи с ЛГБТ-пропагандой. Фильмы с подобными сценами уже были запрещены в Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте, передает «Царьград».