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Прокат мультфильма «Базз Лайтер» запретили в Казахстане из-за пропаганды ЛГБТ

Прокат мультфильма «Базз Лайтер» запретили в Казахстане из-за пропаганды ЛГБТ
Кадр из фильма «Базз Лайтер»

Американски мультфильм «Базз Лайтер» был запрещен к показу в  Республике Казахстан. Поводом для этого стала пропаганда ЛГБТ.

Зрители Казахстана были возмущены кадрами,  на которых в одном из эпизодов мультфильма поцеловались две женщины. После этого министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев заявил о приостановке проката картины.

Это не первый случай запрета анимационных лент в связи с ЛГБТ-пропагандой. Фильмы с подобными сценами уже были запрещены в Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте, передает «Царьград».

казахстан кино лгбт
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RusNewsToday24
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