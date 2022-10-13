Производство старой PlayStation 5 прекратят уже в следующем году. Её заменит новая модель со съемным оптическим приводом

Как сообщает IT Home со ссылкой на собственных инсайдеров игрового издания Insider Gaming, новая игровая консоль PlayStation 5 со съемным оптическим приводом будет запущена в производство в апреле 2023 года и поступит в продажу в сентябре 2023 года.

Сообщается, что Sony планирует продать 18 миллионов консолей PlayStation 5 в 2022 финансовом году и 30,5 миллионов в 2023 финансовом году, включая 12 миллионов оригинальных PS5. Также Insider Gaming пишет, что Sony полностью прекратит выпуск старых PlayStation 5 к Рождеству 2023 года.





Ранее сообщалось, что самое большое изменение новой версии PlayStation 5 заключается в том, что она будет оснащена съемным оптическим приводом, который будет подключаться к PlayStation 5 с помощью разъёма USB-C на задней панели консоли.

Новую консоль PlayStation 5 можно будет купить в комплекте со съемным оптическим приводом или же докупить его позже при необходимости. Это также позволит не покупать новую консоль, если в будущем выйдет из строя только оптический привод.

Что касается цены, источник утверждает, что оптический привод будет предлагаться отдельно за 100 долларов. Такой же будет разница между комплектов из консоли с приводом и только самой консолью.