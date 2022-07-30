Производство шин на российском заводе Continental возобновится с 1 августа

Завод шин и автомобильных комплектующих немецкой компании Continental в Калуге, находящийся в простое с марта 2022 года, возобновит работу 1 августа. Об этом сообщил в пятницу губернатор Калужской области Владимир Шапша в своем Telegram-канале.





«Завод “Континентал Калуга” 1 августа возобновляет работу! Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков», – написал он.

Напомним, в начале марта германский производитель шин и автокомпонентов Continental объявил, что принял решение приостановить производство и бизнес в России на неопределенный срок. Сотрудникам были обеспечены все положенные в простое выплаты – 2/3 от средней зарплаты.

Завода в Калуге стал часть стратегического плана развития шинного бизнеса Continental. Инвестиции в его реализацию составили 240 миллионов евро. Старт серийного производства состоялся в октябре 2013 года. Производственная мощность предприятия – 4 миллиона шин в год. Сейчас на заводе работают более 1,1 тыс. человек.

ООО «Континентал Калуга» выпускало зимние и летние шины для легковых и легкогрузовых автомобилей трех брендов компании: Continental, Gislaved и Matador. Шины калужского производства поставлялись на первичный и вторичный рынок. В 2015 году калужский завод Continental начал экспортные поставки. Завод поставлял шины на экспорт в 24 страны, в том числе в государства Европы, Азии и Северной Америки. На территории шинного завода расположено подразделение дивизиона ContiTech по производству систем кондиционирования воздуха и систем рулевого управления.