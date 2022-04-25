Производство Mazda6, Mazda CX-9 и Mazda CX-5 в России временно прекращается

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Завод «Мазда Соллерс» уйдет в корпоративный отпуск в период с 4 по 6 и с 11 по 18 мая. В это время на предприятии будет проведено плановое техническое обслуживание оборудования.

Представители «Мазда Соллерс» подтвердили агентству «Автостат», что сотрудники завода смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска.





«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – это совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», которым принадлежат равны доли. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей, завода выпускает полноразмерный внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.