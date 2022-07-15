Производство и продажи автомобилей в России могут сократиться до 50% до конца года

В текущем году производство и продажи автомобилей в России сократятся примерно ан 50%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, предложенный на пост вице-премьера.





«Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — сказал он в Госдуме. При этом он предложил сделать ставку на электромобили, поскольку им не нужны «ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты». Это позволит оптимизировать производство и ускорить запуск.

Также министр заявил, что России надо отказаться от рыночной промышленной политики и западной техники.

«Нужно осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Импортные технику и оборудование нужно постепенно вытеснять», — заявил чиновник.

Отметим, что ранее премьер Михаил Мишустин уже потребовал немедленно наладить производство лекарств без западных технологий.