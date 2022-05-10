Производство электромобилей Tesla сократилось в несколько раз из-за нехватки запчастей

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Как сообщает Reuters, Tesla остановила большую часть своего производства на заводе в Шанхае из-за проблем с запчастями для электромобилей. Согласно внутренней служебной записке, во вторник завод планирует произвести менее 200 автомобилей.

Два источника, знакомые с этим вопросом, ранее сообщили, что проблемы с поставками вынудили завод остановить производство в понедельник. В Шанхае уже шестая неделя усиливается карантин, связанный с COVID-19. На прошлой неделе Tesla планировала увеличить производство до уровня, предшествующего блокировке, однако планам было не суждено реализоваться.

Китайская ассоциация легковых автомобилей планирует опубликовать апрельские данные о продажах Tesla, второго по величине производителя электромобилей в Китае после BYD, во вторник. Другая автомобильная ассоциация заявила на прошлой неделе, что, по ее оценкам, общие продажи автомобилей в Китае упали на 48% в апреле, поскольку из-за карантина, связанного с отсутствием COVID-19, были закрыты заводы, ограничено движение в выставочных залах и снижены расходы.





Aptiv, основной поставщик проводки для Tesla, прекратил поставки с завода в Шанхае, который снабжает Tesla и General Motors Co, после того, как среди его рабочих были обнаружены случая заболевания COVID-19.

Завод Tesla в Шанхае, также известный как Gigafactory 3, производит седан Model 3 и кроссовер Model Y для рынка Китая и на экспорт. Tesla частично возобновила производство на заводе в Шанхае 19 апреля после 22-дневного перерывы. Завод выпускал примерно 1200 машин в день и надеялся увеличить темпы до 2600 автомобилей в день с 16 мая.

Кроме того, Tesla подтвердила планы на строительство второго завода в Шанхае.