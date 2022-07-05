Производители ноутбуков Wintel беспокоятся, что новый MacBook Air на SoC M2 отберёт у них часть рынка

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Грядущий выход нового MacBook Air на SoC M2 заставляет других производителей ноутбуков беспокоиться.





Источник говорит, что различные компании, выпускающие ноутбуки с Windows и CPU Intel, переживают, что выход нового Air негативно скажется на их продажах.

К примеру, один из производителей говорит, что при цене в 1000-1500 долларов новый Air вытеснит другие ноутбуки данного класса. При этом, напомним, новинка Apple стартует с 1200 долларов, а старый Air останется в продаже с ценой от 1000 долларов. Успех нового MacBook Air, как считается, будет обусловлен многочисленными изменениями, начиная от платформы и заканчивая новой камерой и корпусом.

Напомним, новый MacBook Air получил и новую платформу, и новый дизайн, и новый экран, причём с фирменной чёлкой, и зарядку MagSafe.