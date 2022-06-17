Производители косметики в РФ испытали проблемы с замещением импортного сырья

Косметические бренды из России готовы заменить зарубежные марки на полках магазинов, однако их сдерживает зависимость от поставок импортного сырья, применяемого в производстве продукции, пишет РБК.
Например, компании, занимающиеся выпуском туши для ресниц, в срочном порядке ищут альтернативу иностранным составляющим продукта, поскольку его ассортимент на отечественном рынке сократился уже на четверть. Проблемы у производителей возникли из-за санкций, введенных западными государствами.
На фоне антироссийских ограничений были нарушены логистические связи розничных сетей, а у дистрибьюторов возникли трудности с импортом готовой косметики и сырья для ее производства в стране. При этом российский бьюти-рынок является одним из крупнейших в мире. Однако большая его часть — до 80% — была представлена иностранными брендами.