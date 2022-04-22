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    Производитель Zewa и Libero уходит из России из-за обесценивания активов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Производитель Zewa и Libero уходит из России из-за обесценивания активов

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    pixabay.com

    Компания Essity, крупнейший
    производитель товаров личной гигиены, покидает российский рынок. Об этом
    сообщили в пресс-службе фирмы.

    Essity принадлежат такие
    узнаваемые бренды, как Zewa, Libero и Libresse. Компания заявила, что ситуация
    в бизнесе вынуждает ее покинуть российский рынок. Ее активы обесценились на 147
    миллионов долларов. Условия ведения бизнеса становятся хуже, посетовали в Essity.

    Ранее стало известно, что шведская
    IKEA идет
    возможность вернуться в Россию. Компания намерена первым делом решить логистические
    вопросы, чтобы в стране был представлен полный ассортимент товаров.

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