Производитель Zewa и Libero уходит из России из-за обесценивания активов

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Компания Essity, крупнейший
производитель товаров личной гигиены, покидает российский рынок. Об этом
сообщили в пресс-службе фирмы.
Essity принадлежат такие
узнаваемые бренды, как Zewa, Libero и Libresse. Компания заявила, что ситуация
в бизнесе вынуждает ее покинуть российский рынок. Ее активы обесценились на 147
миллионов долларов. Условия ведения бизнеса становятся хуже, посетовали в Essity.
Ранее стало известно, что шведская
IKEA идет
возможность вернуться в Россию. Компания намерена первым делом решить логистические
вопросы, чтобы в стране был представлен полный ассортимент товаров.
загрузка...