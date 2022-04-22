Производитель Zewa и Libero уходит из России из-за обесценивания активов

Essity принадлежат такие

узнаваемые бренды, как Zewa, Libero и Libresse. Компания заявила, что ситуация

в бизнесе вынуждает ее покинуть российский рынок. Ее активы обесценились на 147

миллионов долларов. Условия ведения бизнеса становятся хуже, посетовали в Essity.