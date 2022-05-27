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Производитель туалетной бумаги Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки

Производитель туалетной бумаги Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки
pixabay.com

Essity, производитель туалетной бумаги Zewa, объяснил, почему продукция перестала выпускаться со смываемой втулкой.

Фирменная фишка туалетной бумаги Zewa пропала — на пачке появилось предупреждение, что втулка отныне не смывается и ее следует выкидывать в мусорное ведро. Представитель компании Essity Марина Луканина подтвердила информацию и объяснила — смываемые части продукции производились за рубежом и теперь их поставки приостановлены.

«Смываемая втулка производится в Европе. В настоящий момент поставки из Европы не осуществляются. Мы ищем пути решения», — заявила Луканина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

22 апреля Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила об уходе из России. Технология «Акватьюб», представляющая смываемую втулку, принадлежит французской компании, которая разорвала отношения с партнерами из России.

Essity Zewa втулка
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