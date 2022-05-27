Производитель туалетной бумаги Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки

Фирменная фишка туалетной бумаги Zewa пропала — на пачке появилось предупреждение, что втулка отныне не смывается и ее следует выкидывать в мусорное ведро. Представитель компании Essity Марина Луканина подтвердила информацию и объяснила — смываемые части продукции производились за рубежом и теперь их поставки приостановлены.