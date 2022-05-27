Производитель туалетной бумаги Zewa объяснил исчезновение смываемой втулки

Essity, производитель туалетной бумаги Zewa, объяснил, почему продукция перестала выпускаться со смываемой втулкой.
Фирменная фишка туалетной бумаги Zewa пропала — на пачке появилось предупреждение, что втулка отныне не смывается и ее следует выкидывать в мусорное ведро. Представитель компании Essity Марина Луканина подтвердила информацию и объяснила — смываемые части продукции производились за рубежом и теперь их поставки приостановлены.
«Смываемая втулка производится в Европе. В настоящий момент поставки из Европы не осуществляются. Мы ищем пути решения», — заявила Луканина в эфире радиостанции «Говорит Москва».
22 апреля Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила об уходе из России. Технология «Акватьюб», представляющая смываемую втулку, принадлежит французской компании, которая разорвала отношения с партнерами из России.