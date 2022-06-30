Производитель швейцарских часов Breitling начал принимать платежи в Биткойнах

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Швейцарский производитель часов Breitling начал принимать в своём интернет-магазине платежи в Биткойнах, для чего было заключено соглашение с процессором криптовалютных платежей BitPay.





Бренд роскошных часов Breitling теперь принимает криптовалюту! Добро пожаловать в BitPay, мы рады сотрудничать с вами, чтобы предоставить вашим клиентам новые способы оплаты, — такая запись появилась в аккаунте BitPay в Twitter.

Бренд был создан в 1884 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из самых популярных производителей часов страны. В 2017 году он был продан частной инвестиционной компании CVC Capital Partners.

Ранее другие производители часов TAG Heuer и Hublot также объявили о добавлении Биткойнов в качестве способа оплаты в онлайн-магазинах.