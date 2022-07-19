Производитель беспилотников Bayraktar заявил, что никогда не будет поставлять их в Россию

Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар в интервью телеканалу CNN заявил, что предприятие никогда не поставляло свои боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем.





«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также [в будущем] мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», – отметил Халук Байрактар.

По его словам, с Украиной у Турции отношения находятся на «стратегическом уровне», в частности, в оборонной и аэрокосмических отраслях. Турция, добавил он, поддерживает Украину беспилотниками, а сама там закупает двигатели для своих аппаратов. Таким образом, отметил Байрактар, отношения оказались взаимовыгодны для обеих стран.

Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Между тем, в СМИ активно поднимается тема интереса России к иранским боевым и разведывательным беспилотникам.