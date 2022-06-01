Произведения Чайковского исключены из конкурса скрипачей в Италии

История с отменой русской культуры на Западе продолжается. На этот раз на конкурсе скрипачей в Италии отказались от исполнения произведений композитора Петра Ильича Чайковского.
Об исключении из программы мероприятия композиций русских деятелей искусств сообщил организатор конкурса скрипачей Родольфо Липицера Лоренцо Куалли. Помимо сочинений Чайковского это решение коснулось произведений Сергея Прокофьева, Александра Глазунова и Дмитрия Шостаковича.
«Это — санкция, наше наказание России», — заявил он в комментарии ТАСС.
По мнению Куалли, россияне должны стыдится за происходящее на Украине. Также он добавил, что на конкурсе выступит украинский оркестр.
Ранее в Лиссабоне появились афиши балета «Лебединое озеро». Создатели листовок назвали произведение российского композитора украинским.