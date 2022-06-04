Проигравшую в суде Деппу Херд уберут из всех сцен в «Аквамене-2»

Актрису Эмбер Херд могут вырезать из всех сцен в продолжении фильма «Аквамен». Подобное решение приняло руководство студии из-за проигрыша артистки в суде против своего экс-супруга Джонни Деппа.
Инсайдер под ником KC Walsh заявил, что об этом ему рассказал неизвестный источник в переписке. По словам информатора, решение принято из-за вновь выяснившихся обстоятельств, передает Championat.com.
До этого студия Warner Bros. также не хотела видеть Херд в кинокомиксе. Актриса рассказала, что ей пришлось бороться за возвращение к роли. Она несколько раз получала обновленный сценарий, где количество ее сцен постоянно уменьшалось.
Ранее Джонни Депп выиграл дело о клевете против своей бывшей жены Эмберд Херд, обвинявшей его в домашнем насилии. По решению суда присяжных она должна будет выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов.