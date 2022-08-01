Прохора Шаляпина застали в объятиях беременной внучки Людмилы Гурченко

Известный шоумен Прохор Шаляпин всегда говорил о своей любви к творчеству Людмилы Гурченко. Помимо этого, музыканта связывают теплые отношения с внучкой актрисы Еленой Королевой. А недавно Шаляпин в своем Telegram-канале поделился снимком с их последней встречи.
На фотографии Шаляпин нежно обнимает внучку Гурченко, которая находится на последних сроках беременности. Артист решил поддержать девушку и сделал ей множество приятных комплиментов.
«Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королева, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил ее, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными ее малыша» — отметил Шаляпин.
Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о значимости патриотизма для артиста. По его словам, звезд с отсутствием любви к родине и вовсе не должно быть на сцене.