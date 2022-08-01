Прохора Шаляпина застали в объятиях беременной внучки Людмилы Гурченко

«Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королева, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил ее, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными ее малыша» — отметил Шаляпин.