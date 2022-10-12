Прохор Шаляпин раскритиковал женщин, желающих добиться успехов в карьере

Певец Прохор Шаляпин негативно высказался о женщинах, которые пытаются добиться успеха в карьере. Своим мнением он поделился в рамках YouTube-программы «Дебаты».
Шаляпин в ходе дискуссии на съемках шоу выступил против феминизма. По его мнению, женщина должна знать свое место в обществе.
«Женщин нельзя подпускать к руководящим должностям. Бывают, к сожалению, директорами школ женщины, но ничего хорошего в этом мы не видим», — сказал вокалист.
Исполнитель призвал представительниц прекрасного пола следить за своей внешностью. Шаляпин объяснил, что женщины обязаны быть красивыми на работе, поскольку окружающим «должно быть приятно смотреть на них».
Сам исполнитель не раз попадал в центр скандала из-за своих романтических предпочтений. Он не упускал возможности закрутить новый роман с очередной дамой значительно старше себя.