Прохор Шаляпин признался, что ему ничего не досталось после смерти жены-миллионерши из Канады

После того, как исполнитель стал вдовцом, общественность решила, что Шаляпин унаследует миллионное состояние умершей бизнесвумен. Многие даже упрекали певца в том, что он просто использовал богатую немолодую женщину. Однако, как оказалось, Шаляпин не получил ни копейки после смерти жены.