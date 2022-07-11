Прохор Шаляпин признался, что ему ничего не досталось после смерти жены-миллионерши из Канады

Летом прошлого года певец Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис, которая через два месяца умерла от коронавируса.
После того, как исполнитель стал вдовцом, общественность решила, что Шаляпин унаследует миллионное состояние умершей бизнесвумен. Многие даже упрекали певца в том, что он просто использовал богатую немолодую женщину. Однако, как оказалось, Шаляпин не получил ни копейки после смерти жены.
«Я ничего не получил с этой истории. Было смешно что-то получать. Был брачный контракт, там все прописано», — заявил исполнитель.
По словам Прохора Шаляпина, когда его начали критиковать в корысти, он знал, что ничего не получит, так как подписал брачный контракт.
Ранее адвокат Евгений Корчаго сообщил, что если экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов не оставил завещания, то наследство будет распределено между его ближайшими родственниками в равных долях.