Прохор Шаляпин пригрозил журналистке Жигаловой расправой за нападки в свой адрес

Известный певец Прохор Шаляпин резко ответил журналистке Алене Жигаловой за нападки в свой адрес, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Шаляпин отметил, что посетил вечер памяти певицы Жанны Фриске, где хотел исполнить песню, посвященную своей покойной супруге. За это журналистка Алена Жигалова обвинила его в хайпе.
«Я приехал просто почтить память, исполнить песню, посвященную Дэвис Тане, какой хайп? На это внимание никто не обратил, а Жигалова — наглая баба, которая лезет везде» — заявил Шаляпин.
Ранее «Народные Новости» писали, что летом прошлого года певец Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис, которая через два месяца умерла от коронавируса.