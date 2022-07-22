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Прохор Шаляпин пригрозил журналистке Жигаловой расправой за нападки в свой адрес

Прохор Шаляпин пригрозил журналистке Жигаловой расправой за нападки в свой адрес
Global Look Press/ Anatoly Lomokhov

Известный певец Прохор Шаляпин резко ответил журналистке Алене Жигаловой за нападки в свой адрес, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Шаляпин отметил, что посетил вечер памяти певицы Жанны Фриске, где хотел исполнить песню, посвященную своей покойной супруге. За это журналистка Алена Жигалова обвинила его в хайпе.

«Я приехал просто почтить память, исполнить песню, посвященную Дэвис Тане, какой хайп? На это внимание никто не обратил, а Жигалова — наглая баба, которая лезет везде» — заявил Шаляпин.

Ранее «Народные Новости» писали, что летом прошлого года певец Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис, которая через два месяца умерла от коронавируса.

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RusNewsToday24
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