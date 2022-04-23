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    Прохор Шаляпин показал помолодевшего Виктора Салтыкова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Прохор Шаляпин показал помолодевшего Виктора Салтыкова

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    Global Look Press/Anatoly Lomokhov

    Певец Прохор Шаляпин опубликовал фото с коллегой Виктором Салтыковым. Поклонники восхитились внешним видом 64-летнего вокалиста, заподозрив его в пластической операции.

    Шаляпин регулярно посещает различные программы на телевидение. Недавно он побывал в студии Леры Кудрявцевой, где встретился с певицей Натальей Гулькиной и Виктором Салтыковым. Фотографией с той встречи он поделился в своем Telegram-канале.

    «С моими дорогими и легендарными», — написал певец.

    Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид исполнителя хита «Белая ночь». Они отметили, что кумир заметно помолодел.

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