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Прохор Шаляпин объяснил, почему пользовался деньгами своих избранниц

Прохор Шаляпин засветился на съемках КВН
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Певец Прохор Шаляпин не скрывает, что пользовался деньгами своих избранниц. Артист рассказал, почему так поступал.

Выпускник проекта «Фабрика звезд» подчеркнул, что способен самостоятельно зарабатывать приличные деньги. Однако его спутницы всегда имели больший заработок.

«Просто я не отказывался, если кто-то мне готов что-то… Вы бы отказались, люди добрые? Я нет, и не не скрываю этого», — поделился Шаляпин в рамках YouTube-шоу «Жить».

Он отметил, что женщина не имеет права претендовать на высокую должность. По мнению вокалиста, слабый пол должен знать свое место.

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