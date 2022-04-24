Прохладная погода установится в Петербурге до конца апреля из-за циклона Renate

«Заканчивается последний день в антициклоне Spiro, который неделю радовал нас, простояв над Петербургом, и сегодня покидает наш регион. Антициклон снова уходит в северную Атлантику, а на смену ему приходит серия циклонов, которая испортит нам погоду до конца месяца», — написал он в своем Telegram-канале.