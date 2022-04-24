Прохладная погода установится в Петербурге до конца апреля из-за циклона Renate

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Волна похолодания накроет Петербург уже со следующей недели, а причиной этому станет циклон Renate.
Циклон приблизится к Северной столице уже 24 апреля, поэтому вечером ожидается дождь. Об этом местных жителей предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Заканчивается последний день в антициклоне Spiro, который неделю радовал нас, простояв над Петербургом, и сегодня покидает наш регион. Антициклон снова уходит в северную Атлантику, а на смену ему приходит серия циклонов, которая испортит нам погоду до конца месяца», — написал он в своем Telegram-канале.
Вероятнее всего, прохладная погода сохранится в городе до первых майских праздников. Однако наверняка говорить об этом нельзя, поэтому специалисты будут внимательно следить за развитием атмосферных процессов, резюмировал Колесов.