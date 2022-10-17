«Прогресс» снова спас МКС от космического мусора

В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для уклонения от космического мусора, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени. Они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с. По предварительным данным, после манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км.

В пресс-службе также отметили, что за все время полета МКС было проведено 327 коррекций высоты её орбиты, в том числе 176 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс». Например, в июне текущего года «Прогресс МС-20» спас МКС от столкновения с обломками спутника радиотехнической разведки «Космос-1408», а до этого станцию защищал «Прогресс МС-18», 1 июня завершивший свою работу и затопленный в Тихом океане.

Напомним, сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта японского космического агентства JAXA Коити Вакаты.