«Прогресс МС-20» с флагами республик Донбасса доставит груз на МКС

На одной из ступеней ракеты написан лозунг «Россия своих не бросает!». Школьники из ЛНР и ДНР специально прибыли на космодром «Байконур», чтобы воочию увидеть запуск ракеты-носителя «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20».