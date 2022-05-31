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«Прогресс МС-20» с флагами республик Донбасса доставит груз на МКС

«Прогресс МС-20» с флагами республик Донбасса доставит груз на МКС
pixabay.com/PD

Грузовой корабль «Прогресс МС-20», украшенный флагами Донецкой и Луганской народных республик, запустят на МКС с площадки космодрома «Байконур».

На одной из ступеней ракеты написан лозунг «Россия своих не бросает!». Школьники из ЛНР и ДНР специально прибыли на космодром «Байконур», чтобы воочию увидеть запуск ракеты-носителя «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20».

На Байконуре завершены работы по графику первого стартового дня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что все идет по плану.

байконур Донбасс мкс
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