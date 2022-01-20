Программный директор РСМД Тимофеев: Киев разочаровался выступлением Байдена по санкциям

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разочаровал Украину и некоторые страны Евросоюза своим бездействием в вопросе введения санкций против Москвы. Об этом рассказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Речь идет о выступлении американского главы в рамках пресс-конференции, которая прошла 20 января. По словам Тимофеева, во время нее Байден не сказал ничего принципиально нового, чем разочаровал Киев. По мнению представителей Евросоюза, заявления президента США касательно ограничений против России оказались недостаточно жесткими, передает РИА Новости.

«Посыл Байдена разумен, любая политика санкций всегда зависит от обстоятельств. Президент США, повторив в очередной раз тезис об антироссийских санкциях, тем не менее не стал нагнетать ситуацию», — добавил Тимофеев.

Однако не только украинцы выражают разочарование действиями Байдена, но также и крупнейшие американские журналы. Так, недавно Time поместил на обложку своего нового выпуска фотографию президента, сидящего под грозовой тучей с каплями дождя, передает «Царьград».

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