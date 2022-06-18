Программа обучения менеджеров в сфере здравоохранения начала работу в России

«Вы — первые, с чем я вас и поздравляю. Лучшие эксперты будут работать с вами, и самое главное, что вы получите, — это новые подходы и горизонты. Вы не просто научитесь тому, что делать, вы станете теми, кто будет менять мир», — отметила корпоративный директор организации Марина Ершова.