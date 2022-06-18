Программа обучения менеджеров в сфере здравоохранения начала работу в России

Подготовка управленцев в сфере здравоохранения «Лидерство в медицине» стартовала в России. Первыми слушателями программы станут 110 главврачей и руководителей российских медучреждений.
Идея создать образовательную программу для обучения менеджеров здравоохранения появилась у главврача челябинской поликлиники, финалиста конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрия Прокопьева. В 2021 году ее поддержал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Вы — первые, с чем я вас и поздравляю. Лучшие эксперты будут работать с вами, и самое главное, что вы получите, — это новые подходы и горизонты. Вы не просто научитесь тому, что делать, вы станете теми, кто будет менять мир», — отметила корпоративный директор организации Марина Ершова.
Образовательная программа в первую очередь направлена на подготовку лидеров и руководителей сферы здравоохранения в России. Первой сотне участников после освоения программы удастся повысить качество управления медорганизациями в своих регионах и качественно реформировать систему оказания медпомощи.