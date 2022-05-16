Прогноз Еврокомиссии на весну не предусматривает введение запрета на нефть из России до конца 2023 года

Часть европейских стран не раз заявляли о намерении отказаться от энергоносителей из России. Ситуация привела к тому, что на голосование ЕС планировалось вынести обсуждение решения о запрете, однако против выступило несколько стран Европы. В Венгрии и вовсе заявили, что наложат вето на такое решение, если его все-таки попытаются проллобировать.