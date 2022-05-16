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    Прогноз Еврокомиссии на весну не предусматривает введение запрета на нефть из России до конца 2023 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Прогноз Еврокомиссии на весну не предусматривает введение запрета на нефть из России до конца 2023 года

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    Pixabay.com

    В прогнозе Еврокомиссии на весенний период не предусмотрено решение о введении полного запрета на покупку российской нефти. Отмечается, что речь идет об эмбарго до конца 2023 года.

    Часть европейских стран не раз заявляли о намерении отказаться от энергоносителей из России. Ситуация привела к тому, что на голосование ЕС планировалось вынести обсуждение решения о запрете, однако против выступило несколько стран Европы. В Венгрии и вовсе заявили, что наложат вето на такое решение, если его все-таки попытаются проллобировать.

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