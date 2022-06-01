«Профиль» развенчал наиболее распространенные мифы о вреде и пользе йогурта

Вопреки распространенному мнению, «правильный» йогурт может содержать в себе не только молоко и закваску, но и фрукты, злаки, орехи и другие добавки, за исключением консервантов. Продукт считается небезопасным, если он хранился с несоблюдением температурных норм или в поврежденной упаковке.