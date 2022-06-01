«Профиль» развенчал наиболее распространенные мифы о вреде и пользе йогурта

Йогурт — широко известный продукт, который богат витамином B2 и пробиотиками. Его употребление положительно влияет на работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и помогает контролировать уровень холестерина. Однако вокруг этого продукта витает множество мифов, которые развенчали специалисты.
Вопреки распространенному мнению, «правильный» йогурт может содержать в себе не только молоко и закваску, но и фрукты, злаки, орехи и другие добавки, за исключением консервантов. Продукт считается небезопасным, если он хранился с несоблюдением температурных норм или в поврежденной упаковке.
Также оказалось, что обычные йогурты не уступают по своей пользе термостатным аналогам. При этом фруктовый наполнитель увеличивает содержание в нем сахара, передает «Профиль».
Высокое содержание кальция в продукте также оказалось мифом. Заблуждением назвали и возникновение острого заболевания поджелудочной из-за крахмала E1442, которое добавляют в йогурты.
Для выбора качественного продукта рекомендуется следовать нескольким советам. Он должен храниться в холодильнике, в ненарушенной упаковке и соответствовать сроку годности. Йогурту также не присущ сильный кислый и затхлый запах.