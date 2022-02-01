Профессор Василенко заявил о неспособности Киева захватить Донбасс силой

Попытки украинских властей «вернуть» Донбасс силой не приведут ни к чему хорошему. Возвращение республик в состав Украины возможно только путем переговорного процесса, о чем заявил профессор киевского Института журналистики Никита Василенко.

По словам эксперта, численность Народной милиции республик Донбасса достигает 40 тысяч человек, так что надежды Генштаба ВСУ на то, что их можно одолеть грубой силой, несбыточны. Василенко уверен, что возвращение республик станет возможно только, если Киев усядется за стол переговоров с их представителями.

«Силой мы их никогда не поборем», — утверждает Василенко.

Киев не может похвастаться договороспособностью, хотя Минские соглашения и обязывают украинскую сторону к диалогу с республиками. В понедельник секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что выполнение договоренностей для Киева «невозможно».

После спорного заявления украинская оппозиция настояла на отставке Алексея Данилова, о чем сообщил RT. Депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сочли мнение секретаря СНБО излишне провокационным.

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