Профессор Трейсман рассказал о последствиях раскола на Западе для Украины

Украина имеет все шансы лишиться военного содействия НАТО из-за внутренних споров в западных странах. Такое мнение выразил профессор политологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
Основными препятствиями на пути к единству союзников США по Украине стали позиции ФРГ, Франции, Великобритании и Турции, передала «ПолитРоссия».
«Опасность в ближайшие несколько месяцев заключается в том, что, отвлекшись, Запад не сможет предоставить Украине оружие, которое ей нужно как можно быстрее получить, чтобы сопротивляться России», – отметил Трейсман в публикации для CNN.
Профессор подчеркнул, что раскол на Западе делает Россию уверенной в своих силах. Поэтому Белому дому предстоит постараться прийти к общему знаменателю в отношении Киева на будущих саммитах НАТО и G7.