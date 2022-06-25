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Профессор Трейсман рассказал о последствиях раскола на Западе для Украины

Профессор Трейсман рассказал о последствиях раскола на Западе для Украины
Pallanuotovivo / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Украина имеет все шансы лишиться военного содействия НАТО из-за внутренних споров в западных странах. Такое мнение выразил профессор политологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.

Основными препятствиями на пути к единству союзников США по Украине стали позиции ФРГ, Франции, Великобритании и Турции, передала «ПолитРоссия».

«Опасность в ближайшие несколько месяцев заключается в том, что, отвлекшись, Запад не сможет предоставить Украине оружие, которое ей нужно как можно быстрее получить, чтобы сопротивляться России», – отметил Трейсман в публикации для CNN.

Профессор подчеркнул, что раскол на Западе делает Россию уверенной в своих силах. Поэтому Белому дому предстоит постараться прийти к общему знаменателю в отношении Киева на будущих саммитах НАТО и G7.

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