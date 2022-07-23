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Профессор Спектор посоветовал провериться на подвид COVID-19 «Кентавр» при боли в горле

Профессор Спектор посоветовал провериться на подвид COVID-19 «Кентавр» при боли в горле
unsplash.com

Новый подвид омикрон-штамма коронавируса «Кентавр» имеет ряд отличительных симптомов. Подробнее о них рассказали специалисты.

Боль в горле — это самый распространенный признак нового подвида омикрон-штамма. Профессор Тим Спектор посоветовал не исключать у себя коронавирус при наличии такого симптома. Однако боль в горле — это не единственный характерный для подвида «Кентавр» признак.

К другим симптомам высокозаразного инфекционного заболевания относятся головная боль, насморк, кашель и осиплость голоса. У заболевших также может возникнуть дискомфорт в области глаз. Проблемы с обонянием возникают крайне редко. Однако полностью исключать их не стоит.

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