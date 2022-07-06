Профессор Сафонов оценил выгоду объединения ПФР и ФСС

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России Александр Сафонов считает, что главным преимуществом объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) станет получение новой оперативной системы платежей.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что помимо упрощения и оперативности осуществления платежей, связанных с выплатой больничных или при несчастных случаях, важное значение будет иметь сокращение чисто административных расходов. Налицо экономия расходов на персонал, содержание помещений региональных отделений, ведение двух разных баз данных.
Александр Сафонов отметил несомненные преимущества появления так называемой «службы одного окна», когда в одном месте можно будет выяснять все вопросы, связанные с правильностью начислений, страховых выплат, пенсионным обеспечением. В целом спикер считает, что с объединением фондов оптимизируются административные и организационные функционалы и работа новой созданной организации будет более эффективной.