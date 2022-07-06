Профессор Сафонов оценил выгоду объединения ПФР и ФСС

Александр Сафонов отметил несомненные преимущества появления так называемой «службы одного окна», когда в одном месте можно будет выяснять все вопросы, связанные с правильностью начислений, страховых выплат, пенсионным обеспечением. В целом спикер считает, что с объединением фондов оптимизируются административные и организационные функционалы и работа новой созданной организации будет более эффективной.