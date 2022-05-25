Профессор Сафонов назвал три условия для автоматического назначения страховой пенсии

Вместе с тем он затронул вопрос досрочного назначения пенсии. По его словам, в 2022 году на такую льготу могут рассчитывать сразу несколько категорий граждан — россияне, имеющие трудовой стаж на Севере, а также люди, чья деятельность была связана с вредными и тяжелыми условиями труда.