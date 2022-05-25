Профессор Сафонов назвал три условия для автоматического назначения страховой пенсии

Представители ПФР сообщили россиянам о новой возможности, которая появилась в 2022 году — упрощенное получение страховой пенсии. Однако есть важные условия, при выполнении которых гражданин России сможет оформить данную категорию пенсионных выплат автоматически, сообщил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Народными Новостями».
Как отметил специалист, для получения страховой пенсии в 2022 году недостаточно иметь только 15 лет официального трудового стажа.
«Для того чтобы воспользоваться этой опцией гражданину, необходимо достигнуть пенсионного возраста», — подчеркнул Сафонов.
Он уточнил, что важно понимать — условием получения страховой пенсии является целый ряд условий.
«Первое — достижение пенсионного возраста. Второе наличие не менее 15 лет трудового стажа, который обеспечит минимальное количество (30) пенсионных баллов. Последние являются третьим условием», — рассказал эксперт.
Собеседник НН также добавил, что назначение данной категории пенсии при выполнении всех перечисленных выше условий происходит автоматически.
«Так, если у человека была легализованная занятость, и работодатель платил за него страховые взносы, то все это будет отражено в системе учета в ПФР по СНИЛСу», — объяснил Сафонов.
Вместе с тем он затронул вопрос досрочного назначения пенсии. По его словам, в 2022 году на такую льготу могут рассчитывать сразу несколько категорий граждан — россияне, имеющие трудовой стаж на Севере, а также люди, чья деятельность была связана с вредными и тяжелыми условиями труда.
Отметим, что в 2022 выплаты по старости могут получить раньше общеустановленного возраста мужчины в возрасте до 61,5 года и женщины в возрасте до 56,5 года.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Кабмин России может увеличить МРОТ и страховые пенсии на 10%