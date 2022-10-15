Профессор Продеус дал рекомендации по профилактике сезонных заболеваний

В сезон осенних простуд необходимо соблюдать несколько простых правил, чтобы укрепить иммунитет и избежать различных инфекций, которым организм подвержен в это время года. Несколько советов по противостоянию сезонным заболеваниям дал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что для укрепления очень важно вовремя ложиться спать. Период, когда в организме активно идут восстановительные процессы — с 23 часов до 3 часов ночи. Также важно рациональное питание. Продукты должны быть насыщены железом и витамином D.
Следует избегать лишних стрессов. Длительное воздействие на организм неблагоприятных физиологических и психологических факторов способствуют снижению иммунитета. Хорошим способом противостоять болезням станет вакцинация от гриппа. Специфический антиген, содержащийся в вакцине, способствует выработке антител. После прививки организм, встретившись с вирусом, сможет оперативно заблокировать возбудителя заболевания.
Все помещения в доме должны быть хорошо проветрены. Люди заболевают не от холода, а из-за инфекционного агента, распространяемого среди людей. Вероятность заболеть в закрытом непроветриваемом помещении с большим количеством людей гораздо выше, чем на открытом пространстве.