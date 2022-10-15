Профессор Продеус дал рекомендации по профилактике сезонных заболеваний

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что для укрепления очень важно вовремя ложиться спать. Период, когда в организме активно идут восстановительные процессы — с 23 часов до 3 часов ночи. Также важно рациональное питание. Продукты должны быть насыщены железом и витамином D.