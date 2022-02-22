Профессор Пелличчари увидел в признании Донбасса деэскалацию конфликта

Профессор Пелличчари увидел в признании Донбасса деэскалацию конфликта Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Признание Москвой независимости республик Донбасса было единственным возможным сдерживанием конфликта, считает профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари.

По его словам, решение президента России Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР позволит избежать тотального конфликта и ограничиться столкновениями на региональном уровне, которые и так существуют с 2014 года.

Эксперт считает, что признание ЛДНР может подтолкнуть Киев к вступлению в НАТО. По его мнению, это также усилит антироссийскую политику, которую ведет украинское руководство.

«Запад ответит санкциями, но так уже было и после Грузии, и после Крыма. С точки зрения международного права это (референдум в Крыму) выглядело хуже. Это решение выглядит деэскалацией, сдерживающей конфликт в нынешних границах», — указал Пелличчари в разговоре с РИА Новости.

Президент России 21 февраля объявил о независимости республик Донбасса. Он также подписал договор о сотрудничестве с ЛНР И ДНР.

 
загрузка...
 
Донбасс независимость Россия
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru