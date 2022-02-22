Профессор Пелличчари увидел в признании Донбасса деэскалацию конфликта

Признание Москвой независимости республик Донбасса было единственным возможным сдерживанием конфликта, считает профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари.

По его словам, решение президента России Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР позволит избежать тотального конфликта и ограничиться столкновениями на региональном уровне, которые и так существуют с 2014 года.

Эксперт считает, что признание ЛДНР может подтолкнуть Киев к вступлению в НАТО. По его мнению, это также усилит антироссийскую политику, которую ведет украинское руководство.

«Запад ответит санкциями, но так уже было и после Грузии, и после Крыма. С точки зрения международного права это (референдум в Крыму) выглядело хуже. Это решение выглядит деэскалацией, сдерживающей конфликт в нынешних границах», — указал Пелличчари в разговоре с РИА Новости.

Президент России 21 февраля объявил о независимости республик Донбасса. Он также подписал договор о сотрудничестве с ЛНР И ДНР.

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