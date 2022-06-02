Профессор Онищенко указал на необходимость оздоровления детей в летние каникулы

«Сегодняшняя наша задача по отношению к детям — сделать все, чтобы за начинающиеся каникулы как можно больше детей оздоровились, пришли в школу отдохнувшими, полными сил для эффективного обучения. Вот что мы должны сейчас сделать», — приводит слова Онищенко NEWS.ru.